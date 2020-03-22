Hakkari'de kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede ekiplerin zorlu mesaisi - Son Dakika

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Hakkari'de kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede ekiplerin zorlu mesaisi
6 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu açmak için 12 gündür çalışma yürütüyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu açmak için 12 gündür çalışma yürütüyor.
İl Özel İdaresi ve ilçelerdeki şantiye şefliklerine bağlı ekipler, zorlu doğa koşullarına rağmen karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının rüzgarın biriktirmesiyle yer yer 10 metreyi bulduğu bölgede çalışma yürüten ekipler, 2799 rakımlı Mergezer Üs Bölgesi'ne giden yolun açılması için 12 gündür çaba gösteriyor.
Karın sertleşmesi nedeniyle zor şartlarda çalışma yürüten ekipler, 12 kilometrelik yolun bazı bölümlerinde ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:58 Kaynak: AA
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