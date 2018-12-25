Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kar Mağduriyeti Yaşanmıyor

Hakkari'de Kar Mağduriyeti Yaşanmıyor

2 saat önce

Hakkari Belediyesi, mahalle yolları ile çarşı merkezinde yürüttüğü kar temizleme çalışmalarıyla kış mağduriyetinin önüne geçti.

Hakkari'de Kar Mağduriyeti Yaşanmıyor, System.String[]
Hakkari Belediyesi, mahalle yolları ile çarşı merkezinde yürüttüğü kar temizleme çalışmalarıyla kış mağduriyetinin önüne geçti.

Belediye ekipleri, kar yağışının ardından mahalle yolları ve çarşı merkezindeki karları temizlemek için geceli gündüzlü çalışma yürüttü.

Mahalle yollarını açan ekipler, Bulvar Caddesi ve ara sokaklarında topladıkları karları da iş makineleri ile şehir dışına çıkarttı.

Refüj ve kaldırımlardaki karlar da ekiplerce kürekler ile temizlendi.

Yapılan çalışmalarla kar yağışının yol açtığı mağduriyet önlenmiş oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:26 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
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