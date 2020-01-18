Hakkari'de kar nedeniyle 141 köy ve mezra yolu kapandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de kar nedeniyle 141 köy ve mezra yolu kapandı (2) - Son Dakika

Hakkari'de kar nedeniyle 141 köy ve mezra yolu kapandı (2)

6 saat önce

ÇUKURCA YOLUNDA ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYORHakkari'nin Çukurca ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Hakkari'de kar nedeniyle 141 köy ve mezra yolu kapandı (2), System.String[]

HAKKARİ-ÇUKURCA YOLUNDA ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu Hakkari-Çukurca karayolunun kapanmaması için karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütürken, ulaşım da güçlükle sağlanıyor. Kapalı olan Hakkari- Şırnak yolunun açılması için de sabah saatlerinde başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Serdar KARA/ÇUKURCA,


Çukurca, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji, yeni hafta öncesi soğuk hava için alarm verdi! İşte il il hava durumu
Terör örgütü PKK'nın lider kadrosunu yakalanma korkusu sardı! Sürekli yer değiştiriyor Beşiktaş'ta korkunç olay! Şoför ölü, arka koltuktaki kişi ise ağır yaralı bulundu Siyanürle intihar eden 4 kardeşin bakkal borçlarını "Robin Hood" ödedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 19:59:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de kar nedeniyle 141 köy ve mezra yolu kapandı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]