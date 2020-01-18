Hakkari'de kar nedeniyle 141 köy ve mezra yolu kapandı (2) - Son Dakika

HAKKARİ-ÇUKURCA YOLUNDA ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu Hakkari-Çukurca karayolunun kapanmaması için karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütürken, ulaşım da güçlükle sağlanıyor. Kapalı olan Hakkari- Şırnak yolunun açılması için de sabah saatlerinde başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Serdar KARA/ÇUKURCA,