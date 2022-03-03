Hakkari-Çukurca kara yolundaki Sümbül kar tünelinin üzerine çığ düştü - Son Dakika
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Hakkari-Çukurca kara yolundaki Sümbül kar tünelinin üzerine çığ düştü

03.03.2022 19:48

Hakkari'de olumsuz hava koşulları ve kar nedeniyle kent genelinde 45 yerleşim yerinin yolu kapandı, kar tünelinin üzerine çığ düştü.

Hakkari'de olumsuz hava koşulları ve kar nedeniyle kent genelinde 45 yerleşim yerinin yolu kapandı, kar tünelinin üzerine çığ düştü.

Kentte dün akşam başlayan ve gün boyu etkili olan sağanak ve sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 45 köy ve mezranın yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari- Çukurca kara yolu Depin mevkisindeki Sümbül kar tünelinin üzerine çığ düştü.

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, söz konusu noktaya yön tabelaları yerleştirerek önlem aldı.

Araçlar, tünel sayesinde olumsuzluk yaşamadan yola devam etti.

Çığın düşme anı cep telefonuyla kaydedildi.

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Sümbül kar tünelinin üzerine çığ düştü
Hakkari-Çukurca kara yolundaki Sümbül kar tünelinin üzerine çığ düştü
Hakkari-Çukurca kara yolundaki Sümbül kar tünelinin üzerine çığ düştü
Hakkari-Çukurca kara yolundaki Sümbül kar tünelinin üzerine çığ düştü
Hakkari-Çukurca kara yolundaki Sümbül kar tünelinin üzerine çığ düştü
Hakkari-Çukurca kara yolundaki Sümbül kar tünelinin üzerine çığ düştü
Hakkari-Çukurca kara yolundaki Sümbül kar tünelinin üzerine çığ düştü
Hakkari-Çukurca kara yolundaki Sümbül kar tünelinin üzerine çığ düştü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari-Çukurca kara yolundaki Sümbül kar tünelinin üzerine çığ düştü - Son Dakika


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