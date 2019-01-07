Hakkari'de Kar Nedeniyle Tribünün Çatısı Çöktü
47 dakika önce
Hakkari'de şehir stadının tribün çatısı, kar nedeniyle çöktü.
Hakkari
'de şehir stadının tribün çatısı, kar nedeniyle çöktü.
Yoğun kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği kentte, kar kalınlığı bir metreye ulaştı.
Aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle Merzan Şehir Stadının 500 kişilik tribünün çatısında yoğun kar birikti.
Karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü.
Çöken çatının onarılması için çalışma başlatılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:18 Kaynak: AA
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