Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kar Nedeniyle Tribünün Çatısı Çöktü

Hakkari'de Kar Nedeniyle Tribünün Çatısı Çöktü

47 dakika önce

Hakkari'de şehir stadının tribün çatısı, kar nedeniyle çöktü.

Hakkari'de Kar Nedeniyle Tribünün Çatısı Çöktü, System.String[]
Hakkari'de şehir stadının tribün çatısı, kar nedeniyle çöktü.

Yoğun kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği kentte, kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle Merzan Şehir Stadının 500 kişilik tribünün çatısında yoğun kar birikti.

Karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü.

Çöken çatının onarılması için çalışma başlatılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:18 Kaynak: AA

Hakkari, Kar, Güncel
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