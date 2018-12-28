Hakkari İl Merkezinde Okullar 1 Gün Tatil Edildi
42 dakika önce
Hakkari'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezindeki okullarda eğitim öğretime bugün ara verildi.
Hakkari'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezindeki okullar tatil edildi.
Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İl merkezinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bugün için ara verildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:36 Kaynak: İHA
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