Hakkari İl Merkezinde Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Hakkari'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezindeki okullar tatil edildi.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İl merkezinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bugün için ara verildi. - HAKKARİ