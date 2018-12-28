Son Dakika Haberleri: Hakkari İl Merkezinde Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Hakkari İl Merkezinde Okullar 1 Gün Tatil Edildi

42 dakika önce

Hakkari'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezindeki okullarda eğitim öğretime bugün ara verildi.

Hakkari İl Merkezinde Okullar 1 Gün Tatil Edildi, System.String[]

Hakkari'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezindeki okullar tatil edildi.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İl merkezinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bugün için ara verildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:36 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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