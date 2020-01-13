Hakkari'de kar temizleme çalışması - Son Dakika
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Hakkari'de kar temizleme çalışması

6 saat önce

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekipleri kaldırım ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını arılıksız olarak sürdürüyor.

Hakkari'de kar temizleme çalışması, System.String[]

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekipleri kaldırım ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını arılıksız olarak sürdürüyor.


Çalışmaları yerinde denetleyen Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, karla mücadele ekiplerinin alanda çalışma yürüttüklerini belirterek, şehrin tamamında da sabah saatlerinde tuzlama yapıldığını söyledi. Kentin değişik noktalarında tuzlama ve kürüme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Yardımcısı Zibek, bir süre önce ise tonlarca kar yığınını araçlarla kent dışına çıkarttıklarını kaydetti.


Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle araçların giremediği cadde ve sokakları da kardan arındırdıklarını anlatan Zibek, kar yağışının belirli aralıklarla etkisini sürdürmeye davam ettiğini söyledi.


Belediye ekiplerinin kaldırımları kardan temizlemesiyle birlikte vatandaşların rahat nefes aldığını belirten vatandaşlar ise, çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Hakkari, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:04 Kaynak: İHA
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