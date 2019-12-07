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Hakkari'de kar ve sis etkili oldu

6 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar ve sis etkili oluyor.

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar ve sis etkili oluyor. Yağış ve sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksekova'da bu sabah ilçe sakinleri, kar yağışıyla uyandı. Kar yağışıyla birlikte, ilçe merkezinde sis de etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.  Bu yıl karın geç geldiğini belirten ilçe sakinleri, yağış nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Vatandaşlar, kışın zorlukları olduğunu ancak, ancak yine de bu mevisimi sevdiklerini ifade etti.


Yüksekova, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:06 Kaynak: DHA
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