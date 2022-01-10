HAKKARİ'DE KAR VE SİS NEDENİYLE ARAÇLAR YOLDA KALDI; BELDE YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ - Son Dakika

HAKKARİ'de etkili olan yoğun kar ve sis nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı, Durankaya beldesi yoluna çığ düştü.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 70 santime ulaştı, 26 köy ve 69 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle Van- Hakkari kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü karayolunda bazı araçlar yolda kaldı. Araçlar, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Yakış nedeniyle merkeze bağlı Durankaya beldesinin yoluna çığ düştü. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bölgede, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.