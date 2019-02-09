Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kar ve Tipide Mahsur Kalan 42 Kişi Kurtarıldı

Hakkari'de Kar ve Tipide Mahsur Kalan 42 Kişi Kurtarıldı

18 dakika önce

HAKKARİ'nin Serbest ve Çığlı yerleşim birimleri arasında dün gece yoğun tipi ve kar nedeniyle mahsur kalan 42 kişi, Karayolları ekipleri yolu açıncaya kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üs bölgesinde misafir edildi.

Hakkari'de Kar ve Tipide Mahsur Kalan 42 Kişi Kurtarıldı, System.String[]
HAKKARİ'nin Serbest ve Çığlı yerleşim birimleri arasında dün gece yoğun tipi ve kar nedeniyle mahsur kalan 42 kişi, Karayolları ekipleri yolu açıncaya kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üs bölgesinde misafir edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, dün gece Hakkari'nin Serbest ve Çığlı yerleşim birimleri arasında etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolun kapanması sonucu mahsur kalanlarla ilgili Twitter'da açıklama yaptı. Açıklamada, "Hakkari'nin Serbest ve Çığlı yerleşim birimleri arasında dün gece yoğun tipi ve kardan dolayı 15'i kadın, 2'si çocuk 42 vatandaşımız mahsur kaldı. Karayolları ekibi yolu açıncaya kadar vatandaşlarımız TSK'nın Serbest Üs Bölgesinde misafir edilerek ağırlandı" denildi. 

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:12 Kaynak: DHA

TSK, Kar, Hakkari, Güncel
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