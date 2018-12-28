Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kar Yağışı

Hakkari'de Kar Yağışı

25 dakika önce

Hakkari'de etkili olan kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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Hakkari'de etkili olan kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Önceki gün başlayan ve halen devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönden etkiliyor. Birçok köy ve mezra yolunun kapandığı kentte, il merkezi ve Yüksekova ilçesinde de okullar bugün için tatil edildi.

Kent merkezinde bulunan bazı araçlar adeta karla kaplanırken, vatandaşlar ise, lapa lapa kar yağışı altında günlük hayatlarını sürdürdüler. Tatil haberiyle birlikte okuldan dönen öğrenciler ise, karda oynayarak büyük sevinç yaşadılar.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde görevli polis memurlarının yaptığı ve kafasında polis şapkası, göğsünde polis rozeti bulunan kardan adam ise çocuklardan büyük ilgi gördü.

Bazı aileler de, çocuklarıyla birlikte kardan adamla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmenin mutluluğunu yaşadılar. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:23 Kaynak: İHA

Polis, Yüksekova, Hakkari, Güncel
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