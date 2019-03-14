Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Hakkari'de Kar Yağışı Etkili Oldu

1 saat önce

HAKKARİ ve çevresinde kar yağışı etkili oldu.

Hakkari'de Kar Yağışı Etkili Oldu, System.String[]
HAKKARİ ve çevresinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı, Hakkari ve Yüksekova ilçe merkezini  beyaza büründü.

Haftayı sıcak ve güneşli geçiren Hakkari ve Yüksekova İlçesi'nde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkil oldu. Bir anda bastıran yoğun kar yağışı, Hakkari ve Yüksekova ilçe merkezini kısa sürede beyaza bürürken, yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Meteroroloji yetkilileri, kar yağışının süreceğini belirtirken, karla mücadele ekipleri ise karayolları ile köy yollarını kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:57 Kaynak: DHA

Sabah, Yüksekova, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: 3600 Ek Gösterge Meselesini Seçimlerden Sonra Ele Alacağız Pes Dedirten Vurdumduymazlık! İntihar Girişimini Canlı Yayınladılar

Ünlü İsimler, Zafer Çika'nın Cenaze Törenine Akın Etti HDP'nin Pankartı, Üzerindeki Yazı Nedeniyle Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 15:18:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kar Yağışı Etkili Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]