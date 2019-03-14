Hakkari'de Kar Yağışı Etkili Oldu
1 saat önce
Hakkari'de kar yağışı etkili olduHakkari ve çevresinde kar yağışı etkili oldu.
Hakkari
'de kar yağışı etkili oldu
Hakkari ve çevresinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı, Hakkari ve Yüksekova
ilçe merkezini beyaza büründü.
Haftayı sıcak ve güneşli geçiren Hakkari ve Yüksekova İlçesi'nde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkil oldu. Bir anda bastıran yoğun kar yağışı, Hakkari ve Yüksekova ilçe merkezini kısa sürede beyaza bürürken, yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Meteroroloji yetkilileri, kar yağışının süreceğini belirtirken, karla mücadele ekipleri ise karayolları ile köy yollarını kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:18 Kaynak: DHA
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