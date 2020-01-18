Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 37 köy ve 104 mezranın yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

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Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 37 köy ve 104 mezranın yolu ulaşıma kapandı
6 saat önce
Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 37 köy ve 104 mezranın yolu ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:08 Kaynak: AA
Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 37 köy ve 104 mezranın yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 37 köy ve 104 mezranın yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalara başladı.
Kent merkezi kar yağışı nedeniyle beyaza bürünürken vatandaşlar ise ev ve iş yerlerini önünü temizledi.
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