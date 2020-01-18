Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 37 köy ve 104 mezranın yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 37 köy ve 104 mezranın yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 37 köy ve 104 mezranın yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 37 köy ve 104 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 37 köy ve 104 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 37 köy ve 104 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalara başladı.

Kent merkezi kar yağışı nedeniyle beyaza bürünürken vatandaşlar ise ev ve iş yerlerini önünü temizledi.

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 37 köy ve 104 mezranın yolu ulaşıma kapandı

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:08 Kaynak: AA
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