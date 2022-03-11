HAKKARİ'DE KAR YAĞIŞI; OKULLAR TATİL EDİLDİ, 84 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI - Son Dakika
Üye Girişi

HAKKARİ'DE KAR YAĞIŞI; OKULLAR TATİL EDİLDİ, 84 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI

11.03.2022 09:57

HAKKARİ'de kar yağışı nedeniyle 20 köy ve 64 mezranın yolu ulaşıma kapandı, kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edildi.

HAKKARİ'de kar yağışı nedeniyle 20 köy ve 64 mezranın yolu ulaşıma kapandı, kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edildi.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 6 köy ile 25 mezra, Yüksekova ilçesinde de 14 köy ile 39 mezranın yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Hakkari Valiliği de gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli tüm okulların tatil edildiğini, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün için idari izinli sayılacağını açıkladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-

HAKKARİ'DE KAR YAĞIŞI; OKULLAR TATİL EDİLDİ, 84 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI
HAKKARİ'DE KAR YAĞIŞI; OKULLAR TATİL EDİLDİ, 84 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI
HAKKARİ'DE KAR YAĞIŞI; OKULLAR TATİL EDİLDİ, 84 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI
HAKKARİ'DE KAR YAĞIŞI; OKULLAR TATİL EDİLDİ, 84 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI

YORUMLAR
500
Tatil istediğini kara yazdı, Vali bu duruma sessiz kalmadı! Yarın okullar tatil Tatil istediğini kara yazdı, Vali bu duruma sessiz kalmadı! Yarın okullar tatil Aksaray'ın 3 ilçesinde eğitime 'kar' engeli Aksaray'ın 3 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

Yüksekova, okullar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAKKARİ'DE KAR YAĞIŞI; OKULLAR TATİL EDİLDİ, 84 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI - Son Dakika


Son Dakika
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttırıldı
10:19 Seda Sayan 7. kez evleneceği iddiasını yalanladı!
10:17 Avrupa'da heyecanlı gece! A Milli Takımımızın futbolcuları gündem oldu
10:09 Son dakika: Terazi bozuldu! Cari açık 7,1 milyar dolar ile son 4 yılın en yüksek seviyesinde
10:02 İmamoğlu, AKOM'dan İstanbul'daki son durumu anlattı: Yarın lütfen evde kalın, programınız varsa iptal edin
09:49 Akşener, canlı yayında İmamoğlu'nun ricasını İstanbullularla paylaştı
09:35 Türk eşine kavuşan Ukraynalı Snizhana anlattı: Annem askerlere yemek yapıyor, babam orduya katıldı!
09:41 Savaşın 16. gününde Rus ordusundan yeni hamle! Dnipro ve Lutsk kentlerine saldırıldı
09:38 Bebeğini zehirlediği iddia edilen baba, suçlamaları reddetti! Mahkemede 20 yıl hapsi isteniyor
09:39 İstanbul'da kar yağışı devam ediyor! AVM'ler 12:00'da açılacak 19:00'da kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 10:25:39. #1.12#
SON DAKİKA: HAKKARİ'DE KAR YAĞIŞI; OKULLAR TATİL EDİLDİ, 84 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement