Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kar Yağışı...polis, Yaptığı Kardan Adamla Çocukları Sevindirdi

Hakkari'de Kar Yağışı...polis, Yaptığı Kardan Adamla Çocukları Sevindirdi

48 dakika önce

Hakkari'de kar yağışı...Polis, yaptığı kardan adamla çocukları sevindirdiHAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Hakkari'de kar yağışı... Polis, yaptığı kardan adamla çocukları sevindirdi

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Önceki gün başlayan ve halen devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönden etkiliyor. Birçok köy ve mezra yolunun kapandığı kentte, il merkezi ve Yüksekova ilçesinde de okullar bugün için tatil edildi.
Kent merkezinde bulunan bazı araçlar adeta karla kaplanırken, vatandaşlar ise, lapa lapa kar yağışı altında günlük hayatlarını sürdürdü. Tatil haberiyle birlikte okuldan dönen öğrenciler ise, karda oynayarak büyük sevinç yaşadı.
Cumhuriyet Caddesi üzerinde görevli polis memurlarının yaptığı ve kafasında polis şapkası, göğsünde polis rozeti bulunan kardan adam ise çocuklardan büyük ilgi gördü.
Bazı aileler de, çocuklarıyla birlikte kardan adamla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmenin mutluluğunu yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:39 Kaynak: İHA

Hakkari, Polis, Güncel
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