Hakkari'de kar yolları kapattı - Son Dakika

Hakkari'de kar yolları kapattı
6 saat önce
Hakkari'de kar yolları kapattıHAKKARİ'de, yoğun kar yağışı nedeniyle 14 köy ile 29 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari'de kar yolları kapattı
HAKKARİ'de, yoğun kar yağışı nedeniyle 14 köy ile 29 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari ve çevresinde, dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının merkezde 15 santimetre, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştığı Hakkari'de, 14 köy ile 29 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, kapanan yollarının yeniden açılması için çalışma başlatırken, Hakkari Belediyesi'ne bağlı ekipler de kent merkezindeki cadde ve kaldırımlarda yoğun çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:14 Kaynak: DHA
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