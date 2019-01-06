Hakkari'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi
11 dakika önce
Hakkari'de tüplü şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'de tüplü şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bulak Mahallesi'nde yaşayan Akdoğan ailesi, 112 Acil Servisi arayarak tüplü şofbenden sızan gazdan etkilendiklerini bildirerek yardım istedi.
Olay yerine giden sağlık ekiplerince evde ilk müdahaleleri yapılan 3'ü çocuk 5 kişi, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gazdan etkilenen 5 kişi, buradaki müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:55 Kaynak: AA
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