Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Hakkari'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

1 saat önce

Hakkari'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2'si çocuk, 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Hakkari'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2'si çocuk, 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de yaşayan Tatlı ailesi, yakınlarını arayarak sobadan sızan gazdan etkilendiklerini söyledi.

Haber verilmesi üzerine ailenin yaşadığı eve giden sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2'si çocuk, 6 kişi, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözetim altında tutulan 6 kişiden 5'inin durumunun iyi olduğu, çocuklardan birinin Van'a sevk edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:04 Kaynak: AA

Yeni Mahalle, Hakkari, Güncel
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