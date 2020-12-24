Hakkari'de karda mahsur kalan çoban ve koyunlar kurtarıldı - Son Dakika

HAKKARİ'de 2 bin 800 rakımlı Şivekür Tepesi'nde karda mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren 3 çoban ve beraberindeki küçükbaş hayvanlar İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hakkari kent merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca köyünden küçükbaş hayvanlarını Hakkari'nin Kavaklı köyüne otlatmaya götüren 3 çoban, kar ve tipiye yakalandı. Durankaya beldesi üzerinden köylerine dönmeye çalışan çoban Hamdi Ertuş ve beraberindekiler zor anlar yaşadı. Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Şube Müdürlüğü'nden yardım talebinde bulunan çobanların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti.

'YETKİLİLERE VE KARLA MÜCADELE EKİBİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Çoban ve koyunların kurtarılması için harekete geçen İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, 2 bin 800 rakımlı Durankaya beldesine alternatif yolu olan Şivekür tepesine giderek, çobanlar ve koyunları karşıladı. Bir süre yol açma çalışması yapan ekipler, yolu ulaşıma açarak çobanları ve koyun sürüsünü Otluca köyüne ulaştırdı. Çobanlardan Hamdi Ertuş, hayvanlarını yaz aylarında Otluca köyünden alarak Kavaklı köyü bölgesine otlatmaya götürdüğünü söyledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadıklarını anlatan Ertuş, "Kavaklı köyünde çok kar yağdı. Hayvanları köyümüze getirmeye karar verdik. Durankaya beldesi Şivekür tepesine kadar geldik. Ancak yaz aylarında kullanılan kayak merkezi istikametindeki yol kardan kapalı olduğu için İl Özel İdaresi'nden yardım talebinde bulunduk. Ekipler hemen imdadımıza yetişerek, kapalı olan yolu açmalarıyla köyümüze vardık. Yetkililere ve karla mücadele ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.