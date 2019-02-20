Hakkari'de Karda Yiyecek Bulamayan Sokak Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı
43 dakika önce
Hakkari'de karda yiyecek bulamayan sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldıHAKKARİ - Hakkari'de yaban ve sokak hayvanları için belirli alanlara yem bırakıldı.
Hakkari
'de karda yiyecek bulamayan sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı
HAKKARİ - Hakkari'de yaban ve sokak hayvanları için belirli alanlara yem bırakıldı.
Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Hakkari İl Şube Müdürlüğü tarafından Cevizli
köyü bölgesinde yaban hayvanları ve sokak hayvanları için yem bırakıldı. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hakkari İl Şube Müdürü Necmettin Yılmaz, her sene yaptıkları gibi bu sene de ağır geçe kış koşullarından dolayı beslenme sıkıntısı çeken hayvanlar yönelik doğada yem takviyesi yaptıklarını söyledi. Yılmaz, "Müdürlük olarak ilimizde ağır geçen kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak, av ve yaban hayvanları için doğaya yem takviyesi yaptık. Bizlere yemleme çalışmalarında destek veren Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim
ve Veteriner İşleri Müdürlüğü personeline, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk'a, ayrıca çalışmalarımızda bize her türlü desteği sunacaklarını bildiren Vali Yardımcımız Aziz Gölbaşı'na şahsım ve kurumum adına şükranlarımı sunarım" dedi.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:46 Kaynak: İHA
Ünlü Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets'ten Korkutan Uyarı: Mega Deprem Olacak
Otomotiv Devi Ford, Brezilya'daki Fabrikasını Kapatıyor
Türkiye'nin En Köklü Otobüs Firmalarından Olan Ulusoy İçin İflas Kararı Verildi