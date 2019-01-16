Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "Kardan Adam" Yarışması

Hakkari'de "Kardan Adam" Yarışması

54 dakika önce

- Hakkari'de "kardan adam" yarışması Kardan adam yarışmasından detay Öğretmenlerden Ali Arman ve Ayşe Düzen ile röportaj Öğrencilerden Melike Onat ile röportaj Hakkari'de "kardan adam" yarışması Yüksekova ilçesindeki bir lisede düzenlenen "kardan adam" yarışması renkli görüntülere sahne...

- Hakkari'de "kardan adam" yarışması
Kardan adam yarışmasından detay
Öğretmenlerden Ali Arman ve Ayşe Düzen ile röportaj
Öğrencilerden Melike Onat ile röportaj Hakkari'de "kardan adam" yarışması
Yüksekova ilçesindeki bir lisede düzenlenen "kardan adam" yarışması renkli görüntülere sahne oldu

HAKKARİ ( AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesinde "kardan adam" yarışması düzenlendi.

Okul yönetiminin, öğrencileri sınav stresinden uzak tutmak ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamak için düzenlediği yarışmada, 7 sınıftan oluşturulan 4 grup halindeki öğrenciler, kardan adam yapmak için okulun bahçesindeki karları belli noktalara topladı.

Öğrenciler, daha sonra farklı boyutlarda yaptıkları 4 kardan adamı süsledi. Öğrencilerin güzel zaman geçirdiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Okulun beden eğitimi öğretmeni Ali Arman, yaptığı açıklamada, yarışmada 11-G sınıfının yaptığı kardan adamın birinci seçildiğini söyledi.

Öğrencilerin çok keyifli zaman geçirdiğini dile getiren Arman, "İki hafta boyunca öğrenciler yoğun bir sınav dönemi yaşadı. Öğrencilerin bu stresi atlatmaları için böyle bir etkinlik düzenledik." dedi.

Öğrencilerden Melike Onat da etkinlikte çok eğlendiklerini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:33 Kaynak: AA

Yüksekova, Hakkari, Güncel
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