Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolu açıldı - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Meydan Belek Yaylası civarında etkili olan kar, bölgedeki Varkavik Üs Bölgesi'nin yolunu kapattı.
İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova şantiye şefliği ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede karla mücadele çalışması yürüttü.
Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen yolu ulaşıma açtı.
Kaynak: AA
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