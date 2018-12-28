Hakkari'de "Kariyer ve İstihdam Günü" Etkinliği Düzenlendi

Hakkari Valiliği, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından "5. Hakkari Kariyer ve İstihdam Günü" etkinliği düzenlendi.

Hakkari Valiliği, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından "5. Hakkari Kariyer ve İstihdam Günü" etkinliği düzenlendi.





"Kendini keşfet, kariyerini planla" sloganıyla yapılan etkinlik Atatürk Kültür Merkezi'nden gerçekleşti.



Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca, etkinlikte "Yapay zeka ve geleceğin meslekleri" konulu bir sunum yaptı.





Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan da "Günümüz gençliği ve kariyer planlaması" üzerine lise öğrencilerine bilgi verdi.





Teknoloji bağımlılığına dikkat çeken Aslanhan, kitap okumanın önemine değinerek, gençlere tavsiyelerde bulundu.





Hedef ve hayallere ulaşmanın yollarını anlatan Aslanhan, öğrencilerden televizyondan uzak durmasını istedi.



Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ahmet Kızılkaya, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve kurum amirleri de katıldı.

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