Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Karla Mücadele

Hakkari'de Karla Mücadele

52 dakika önce

Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle kapanan 29 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

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Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle kapanan 29 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

İl genelinde bir süredir aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 köy ve 23 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:33 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
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