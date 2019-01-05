Hakkari'de Karla Mücadele
52 dakika önce
Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle kapanan 29 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.
Hakkari
'de kar ve tipi nedeniyle kapanan 29 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.
İl genelinde bir süredir aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 köy ve 23 mezra yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:33 Kaynak: AA
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