Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Hakkari'de Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

1 saat önce

Hakkari il genelinde köy ve mezra yollarının ulaşıma açılması için başlatılan karla mücadele çalışması devam ediyor.

Hakkari'de Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Hakkari il genelinde köy ve mezra yollarının ulaşıma açılması için başlatılan karla mücadele çalışması devam ediyor.

Birçok köy ve mezra yolunun kapandığı Hakkari'de, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, karla mücadele çalışmalarını geceli gündüzlü sürdürüyor. Çalışmalar neticesinde onlarca köy yolu ulaşıma açılırken, Hakkari merkezde 2 köy, 3 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 7 mezra yolunun yeniden açılması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:18 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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