Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması
36 dakika önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 1 köy ile 9 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 1 köy ile 9 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarındaki çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Birçok köy yolu ulaşıma yeniden açılırken, halen kapalı olan 1 köy ve 9 mezra yolundaki çalışmalar ise sürüyor. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:12 Kaynak: İHA
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