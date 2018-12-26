Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması

Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması

36 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 1 köy ile 9 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 1 köy ile 9 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarındaki çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Birçok köy yolu ulaşıma yeniden açılırken, halen kapalı olan 1 köy ve 9 mezra yolundaki çalışmalar ise sürüyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:12 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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