Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması

Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması

54 dakika önce

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından kent merkezinde yürütülen karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.

Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması, System.String[]
Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından kent merkezinde yürütülen karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.

Hakkari kent merkezinde yürütülen karla mücadele çalışmaları sonucunda 450 kamyon kar yığını şehir dışına taşındı. Çalışmaların 4'ncü gününe girdiği Hakkari'de, Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de 5 iş makinesi, 4 kamyon ve 15 personel ile kar mücadele çalışmalarına destek veriyor.

Hakkari merkez ve Ördekli köyü bölgesindeki grup köy yollarında yaptıkları başarılı çalışmalarla gündeme gelen karayolları ekibinin kent merkezindeki kendi yol ağında çalışma başlatması ise takdirle karşılandı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:32 Kaynak: İHA

Kar, Hakkari Belediye Başkanlığı, Hakkari, Güncel
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