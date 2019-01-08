Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması

Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması

33 dakika önce

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması, System.String[]
Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mahalle ve çarşı merkezindeki yolları kardan temizleyen belediye ekipleri, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yeniden karla mücadele çalışması başlattı. Sabah saatlerinde çarşı merkezinde karla mücadele başlatan ekipler, biriktirdikleri karları kamyonlarla şehir dışına taşıdılar. 7 aracın çalıştığı karla mücadele çalışması, kentin değişik cadde ve sokaklarında devam ediyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:44 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 10 Yıl Sonra Aynı Projede! Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan İlçelerinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı Türkiye Şampiyonu Milli Sporcu, Mazot Çalarken Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:17:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]