Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması
33 dakika önce
Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Hakkari
Belediyesi karla mücadele ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Mahalle ve çarşı merkezindeki yolları kardan temizleyen belediye ekipleri, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yeniden karla mücadele çalışması başlattı. Sabah
saatlerinde çarşı merkezinde karla mücadele başlatan ekipler, biriktirdikleri karları kamyonlarla şehir dışına taşıdılar. 7 aracın çalıştığı karla mücadele çalışması, kentin değişik cadde ve sokaklarında devam ediyor. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:44 Kaynak: İHA
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