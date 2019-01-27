Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması

Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması

1 saat önce

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi tarafından Bağlar Mahallesi'nde yol genişletme çalışmaları başlatıldı.

Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması, System.String[]
Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi tarafından Bağlar Mahallesi'nde yol genişletme çalışmaları başlatıldı.

Son yılların en büyük kar yağışına sahne olan Hakkari'de, karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kent merkezinde ulaşımın aksamaması için bu defa da yol kenarında biriken kar yığınları temizlenmeye başlandı. Daracık sokakları olan ve çatı karlarının yola inmesiyle birlikte iyice daralan Bağlar Mahallesi'ndeki yol, iş makineleri tarafından temizlendi.

Çatı karlarının inmesiyle birlikte kar dağlarının oluştuğu mahallede yapılan karla mücadele çalışmalarına mahalle sakinleri de ellerine aldıkları küreklerle destek vermeye çalıştılar. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:17 Kaynak: İHA

Kar, Bağlar Mahallesi, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğünlerine 10 Gün Kala Öğrendiler! Doktor Çifte, Balayı Kabusu Yaşatan Dolandırıcılara Ceza Yağdı ABD'de Basın Müzesi 372,5 Milyon Dolara Satıldı

Uludağ'a Çıkmak İçin Teleferiği Tercih Eden Tatilciler Uzun Kuyruklar Oluşturdu Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cüneyt Özdemir'in Sorusu Karşısında Ara Vermek İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 13:37:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]