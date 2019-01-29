Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması
1 saat önce
Hakkari çarşı merkezindeki karlar, iş makinelerinin yardımıyla kent dışına taşınıyor.
Hakkari
çarşı merkezindeki karlar, iş makinelerinin yardımıyla kent dışına taşınıyor.
Önceki gün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının durması ile karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi, sabah saatlerinden itibaren çarşı merkezindeki kar dağlarını kamyonlarla şehir dışına taşımaya başladı. İş makineleri cadde ve sokakları karlardan temizlerken, bazı vatandaşlar ise kaldırımların üzerindeki karları küreklerle temizleyerek ekiplere destek verdiler.
Bulvar Caddesi'nde başlayan karla mücadele çalışması, tüm caddelerde devam ediyor.
Bazı vatandaşlar, Hakkari- Van
karayoluna çok sayıda çığın düştüğünü belirterek, can kayıplarının olmamasının bir mucize olduğunu belirttiler. Karla mücadele ekibi tarafından yapılan çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu belirten vatandaşlar, çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür ettiler. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:43 Kaynak: İHA
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