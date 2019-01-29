Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması

Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması

17 dakika önce

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında tek tek ulaşıma açılıyor.

Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması, System.String[]
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında tek tek ulaşıma açılıyor.

Önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 75 köy ve 111 mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. Gece-gündüz demeden karla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekiplerinin, il genelinde kapanan 75 köy yolundan 43'ünü, 111 mezra yolundan ise 44'ünü yenden ulaşıma açtığı belirtildi.

Karla mücadele ekipleri, kapalı kalan 32 köy ve 67 mezra yolunun da yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:05 Kaynak: İHA

Kar, Hakkari, Güncel
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