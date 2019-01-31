Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması
4 dakika önce
Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 9 mezra yolunda çalışmalar devam ediyor.
Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 9 mezra yolunda çalışmalar devam ediyor.
Onlarca köy yolunun yeniden ulaşıma açıldığı Hakkari ve ilçelerinde, kapalı bulunan 9 mezra yolundaki çalışmalar ise aralıksız devam ediyor. Kısa sürede yolları yeniden ulaşıma açan il özel idaresi karla mücadele ekipleri, mezra yollarındaki çalışmalarını ise zorlu doğa şartları ve dondurucu soğuk havaya rağmen sürdürüyor. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:30 Kaynak: İHA
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