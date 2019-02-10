Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması

Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması

11 dakika önce

Hakkari ve Yüksekova ilçesinde kapalı bulunan 10 yerleşim yerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması, System.String[]
Hakkari ve Yüksekova ilçesinde kapalı bulunan 10 yerleşim yerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi tarafından yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda onlarca köy ve mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı. Merkeze bağlı 1 köy ve 9 mezra olmak üzere kapalı olan 10 yerleşim yerinin yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor.

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi ise, kentin değişik mahalleri ile çarşı merkezinde başlattığı karla mücadele çalışmalarında biriken kar yığınlarını iş makinelerini yardımı ile şehir dışına çıkartılıyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:45 Kaynak: İHA

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