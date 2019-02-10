Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması

Hakkari ve Yüksekova ilçesinde kapalı bulunan 10 yerleşim yerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Hakkari ve Yüksekova ilçesinde kapalı bulunan 10 yerleşim yerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.



Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi tarafından yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda onlarca köy ve mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı. Merkeze bağlı 1 köy ve 9 mezra olmak üzere kapalı olan 10 yerleşim yerinin yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor.



Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi ise, kentin değişik mahalleri ile çarşı merkezinde başlattığı karla mücadele çalışmalarında biriken kar yığınlarını iş makinelerini yardımı ile şehir dışına çıkartılıyor. - HAKKARİ

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