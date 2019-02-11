Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması
2 gün önce
Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 3 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
Hakkari
'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 3 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda onlarca köy ve mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı. Yüksek kesimlerde bulunan ve halen kapalı olan 1 köy ve 2 mezra yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:00 Kaynak: İHA
Açlık Grevindeki HDP'li Leyla Güven Kaldırıldığı Hastanede Tedavi Görmeyi Kabul Etmedi
AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez
Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı
Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı