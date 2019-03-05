Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması

Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması

54 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle halen kapalı olan 9 yerleşim yeri yolunda çalışmalar devam ediyor.

Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle halen kapalı olan 9 yerleşim yeri yolunda çalışmalar devam ediyor.

Hakkari il genelinde etkili olan kar yağışının ardından il özel idaresi karla mücadele ekibi geceli gündüzlü çalışmalarını yürütüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde birçok köy ve mezra yolu yeniden ulaşıma açılırken, halen kapalı olan 9 yerleşim yeri yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:59 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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