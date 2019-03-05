Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması
54 dakika önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle halen kapalı olan 9 yerleşim yeri yolunda çalışmalar devam ediyor.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle halen kapalı olan 9 yerleşim yeri yolunda çalışmalar devam ediyor.
Hakkari il genelinde etkili olan kar yağışının ardından il özel idaresi karla mücadele ekibi geceli gündüzlü çalışmalarını yürütüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde birçok köy ve mezra yolu yeniden ulaşıma açılırken, halen kapalı olan 9 yerleşim yeri yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:59 Kaynak: İHA
Popstar Aydan, Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'u Sözleriyle Yerden Yere Vurdu
ABD'nin Gümrük Kararına İlişkin Türkiye'den İlk Tepki
Pakistan'ın Alıkoyduğu Hintli Pilotun Bıyıkları Moda Oldu
Kira Artışlarının TÜFE'ye Göre Belirlenmeye Başlamasıyla, Vatandaş Yüzde 12 Zamdan Kurtuldu