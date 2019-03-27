Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması
1 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki 15 ayrı yerleşim yerindeki karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'deki 15 ayrı yerleşim yerindeki karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.
Hakkari'de belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il merkezine bağlı 7 mezra ile Yüksekova
ilçesine bağlı 8 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:25 Kaynak: İHA
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