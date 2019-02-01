Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması Sürüyor
40 dakika önce
Hakkari'de karla mücadele çalışması sürüyorHAKKARİ - Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 9 mezra yolunda çalışmalar devam ediyor.
Hakkari
'de karla mücadele çalışması sürüyor
HAKKARİ - Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 9 mezra yolunda çalışmalar devam ediyor.
Onlarca köy yolunun yeniden ulaşıma açıldığı Hakkari ve ilçelerinde, kapalı bulunan 9 mezra yolundaki çalışmalar ise aralıksız devam ediyor. Kısa sürede yolları yeniden ulaşıma açan il özel idaresi karla mücadele ekipleri, mezra yollarındaki çalışmalarını ise zorlu doğa şartları ve dondurucu soğuk havaya rağmen sürdürüyor.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:44 Kaynak: İHA
Rusya, Siyasi Kriz Yaşayan Venezuela'ya 2 Uçak Dolusu Altın Gönderdi
Kasımpaşa, Galatasaray'ın Trezeguet İçin Yaptığı Teklifi Reddetti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın Adayının Destekleneceğini Açıkladı