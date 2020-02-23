Hakkari'de karla mücadele çalışması sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de karla mücadele çalışması sürüyor - Son Dakika

Hakkari'de karla mücadele çalışması sürüyor

7 saat önce

Kış şartlarının ağır geçtiği Hakkari'de, karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Hakkari'de karla mücadele çalışması sürüyor, System.String[]

Kış şartlarının ağır geçtiği Hakkari'de, karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.


Kar yağışının yeniden etkili olduğu Hakkari'de belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 14 iş makinesi ile birlikte çarşı merkezinde çalışma başlatan ekipler, kar yığınlarını ise kamyonlara yükleyerek şehir dışına çıkartıyor.


Öte yandan, kentin 15 değişik mahallesinde başlatılan karla mücadele çalışmaları Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'in denetiminde devam ediyor. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:41 Kaynak: İHA
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