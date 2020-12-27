Hakkari'de karla mücadele ekipleri yiyecek arayan tilkiyi besledi - Son Dakika

Tilki, daha sonra uzaklaşarak yuvasına döndü.

Durankaya beldesi yolunda çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, beyaz örtüyle kaplanan doğada yiyecek bulamayan ve kayalık bölgede bitkin düşen tilkiyi gördü.

Hakkari 'de karla mücadele çalışmaları yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, yiyecek ararken gördükleri tilkiyi besledi.

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