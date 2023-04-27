Nisan ayının sonunda 5 metreyi aşan kar nedeniyle kapanan yollar ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Nisan ayının sonunda 5 metreyi aşan kar nedeniyle kapanan yollar ekipleri harekete geçirdi

27.04.2023 12:24

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Göllerbaşı ve İkiyaka bölgesinde, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı yayla ve askeri üs bölge yolu, ekiplerin hummalı çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Ülke genelinde sıcak hava etkisini artırırken, Hakkari'nin yüksek kesimlerinde nisan ayı sonları olmasına rağmen, hala karla mücadele sürüyor.

KAR KALINLIĞI 5 METREYİ AŞTI

Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği Karla Mücadele ekipleri, çukur alanlarda rüzgarın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı Göllerbaşı ve İkiyaka bölgesinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler iş makineleriyle, askeri üs bölgeleri ve bazı yayla yollarının açılması için çalışma yaptı. Ekipler, kapalı kalan 3 kilometrelik yolu, zorlu bir çalışma ile yeniden ulaşıma açtı.

Kaynak: DHA
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Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nisan ayının sonunda 5 metreyi aşan kar nedeniyle kapanan yollar ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika


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