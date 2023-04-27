Ülke genelinde sıcak hava etkisini artırırken, Hakkari'nin yüksek kesimlerinde nisan ayı sonları olmasına rağmen, hala karla mücadele sürüyor.
Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği Karla Mücadele ekipleri, çukur alanlarda rüzgarın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı Göllerbaşı ve İkiyaka bölgesinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler iş makineleriyle, askeri üs bölgeleri ve bazı yayla yollarının açılması için çalışma yaptı. Ekipler, kapalı kalan 3 kilometrelik yolu, zorlu bir çalışma ile yeniden ulaşıma açtı.
Son Dakika › Güncel › Nisan ayının sonunda 5 metreyi aşan kar nedeniyle kapanan yollar ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika