Nisan ayının sonunda 5 metreyi aşan kar nedeniyle kapanan yollar ekipleri harekete geçirdi

Munzur Çayı'nda boğulan 3 genç aranırken, sudan hiç beklenmedik bir şey çıktı

Ülke genelinde sıcak hava etkisini artırırken, Hakkari'nin yüksek kesimlerinde nisan ayı sonları olmasına rağmen, hala karla mücadele sürüyor.

KAR KALINLIĞI 5 METREYİ AŞTI

Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği Karla Mücadele ekipleri, çukur alanlarda rüzgarın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı Göllerbaşı ve İkiyaka bölgesinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler iş makineleriyle, askeri üs bölgeleri ve bazı yayla yollarının açılması için çalışma yaptı. Ekipler, kapalı kalan 3 kilometrelik yolu, zorlu bir çalışma ile yeniden ulaşıma açtı.