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Hakkari'de 'karla mücadele' toplantısı

6 saat önce

Hakkari'de kış mevsiminde karla mücadelenin başarılı şekilde yürütülebilmesi için alınacak tedbirleri belirlemek üzere toplantı düzenlendi.

Hakkari'de 'karla mücadele' toplantısı, System.String[]

Hakkari'de kış mevsiminde karla mücadelenin başarılı şekilde yürütülebilmesi için alınacak tedbirleri belirlemek üzere toplantı düzenlendi.

Valilik toplantı salonundaki toplantıda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, önceki yıl yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte tüm kurum ve kuruluşların canla başla çalıştıklarını söyledi.

Bu yıl el birliği ile aynı başarıyı göstereceklerini belirten Akbıyık, şunları aktardı:

"Çok şükür vatandaşın vicdanını sızlatacak, kamuoyunu rahatsız edecek olumsuz herhangi bir olay yaşanmadı. Metrelerce karda Sağlık Müdürlüğümüz ve 112 ekipleri gittiler hastaları aldılar. Gecenin 2'sinde 3'ünde özel idare ekipleri, karayolları personelimiz çok iyi çalıştılar. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurumları nihayetinde burada yaşayan insanlara hizmet etmek için onların daha rahat hayatlarını sürdürebilmeleri için kurum kuruluşlar olarak buradayız."

Toplantıda yoğun kar yağışı ve soğuk hava sonucu ortaya çıkabilecek acil durumlarda alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Özel İdare Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Vali Yardımcısı İdris Koç, ilçe kaymakamları ve kurum amirleri katıldı.

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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