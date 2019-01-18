Hakkari'de Karne Heyacanı

Hakkari
'nin Yüksekova
, Şemdinli
ve Çukurca
ilçelerinde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.
Yüksekova ilçesinde 30 bin 440 öğrenci karne aldı, çeşitli rahatsızlıklardan dolayı evde eğitim gören 18 öğrenciye karnesi evlerinde verildi.
15 Temmuz Ortaokulundaki karne töreninde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, 3. Piyade
Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı öğrencilerle sohbet ederek, karnelerini dağıttı.
Müdür Canlı tarafından velilere yönelik yazılan ve çocukların ihmal edilmemesi, onlara sevgi ve ilgi gösterilmesi gerektiğinin belirtildiği mektuplar da öğrencilere verildi.
Çeşitli rahatsızlıklarından dolayı evde eğitim gören 18 öğrenciye karneleri evlerinde verilirken, Kaymakam Kendüzler ve beraberindekiler, bu öğrencilerden Yeşildere
Mahallesi'nde yaşayan lösemi hastası 1. sınıf öğrencisi Eyüp
Uçar'ın karne sevincine ortak oldu.
Beraberindekiler ile Uçar'ı evinde ziyaret eden Kendüzler, öğrenciye karnesini verdi ve oyuncak hediye etti.
- Şemdinli Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şemdinli Temsilciliğince, ilçedeki başarılı öğrenciler ödüllendirildi.
TÜGVA İlçe Temsilcisi Haşim Karadeniz
ve beraberindekiler, Sabri Özel
Ortaokulunda karnelerini alan başarılı 20 öğrenciye ayakkabı hediye etti.
Karadeniz, yaptığı açıklamada, öğrencileri tebrik ederek, başarılı öğrencilere ayakkabı hediye ettiklerini ve bu tür faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.
Öğrenciler de desteklerinden dolayı TÜGVA'ya teşekkür etti.
Çukurca
Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
Cumhuriyet Mahallesindeki Atatürk
İlkokulunda karne dağıtım töreninde katılan Ayca, sınıfları gezerek öğrencilere karne dağıttı ve ders çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.
Ayca, daha sonra Vali Erdoğan Gürbüz
Anaokuluna geçerek buradaki öğrencilere de karne verdi.
Törene, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan
Doğan da katıldı.