Hakkari'de kavga edenlere 'sosyal mesafe' cezası - Son Dakika

Hakkari'de kavga edenlere 'sosyal mesafe' cezası
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Hakkari'de çıkan kavgaya karışan 11 kişiye 'sosyal mesafe' cezası kesildi.
Hakkari'de çıkan kavgaya karışan 11 kişiye 'sosyal mesafe' cezası kesildi.
Açıklamalarda bulunan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kentteki bir akaryakıt istasyonunda çıkan kavgaya karışan 11 kişiye sosyal mesafeye riayet etmemekten dolayı Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 TL ceza kesildiğini belirtti. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 07:58 Kaynak: İHA
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