Hakkari'de kavga edenlere 'sosyal mesafe' cezası - Son Dakika

Açıklamalarda bulunan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kentteki bir akaryakıt istasyonunda çıkan kavgaya karışan 11 kişiye sosyal mesafeye riayet etmemekten dolayı Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 TL ceza kesildiğini belirtti. - HAKKARİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi

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