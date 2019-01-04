Hakkari'de Kayak Yarışması Düzenlendi
1 saat önce
Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde okul ve kulüpler arası alp disiplini kayak yarışması düzenlendi.
Hakkari
'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde okul ve kulüpler arası alp disiplini kayak yarışması düzenlendi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor ile Milli Eğitim İl müdürlükleri tarafından düzenlenen yarışmaya okul ve kulüplerden 90 sporcu katıldı.
10 kategoride yapılan yarışmada sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.
Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Türkiye Kayak Federasyonu
Hakkari İl Temsilcisi Halil Kurşun, yarışmada dereceye giren sporcuların 10 Ocak'ta Erzurum
'da düzenlenecek doğu grubu yarışmasına katılacağını söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:21 Kaynak: AA
Ortaokulda Bıçaklı Kavga! 14 Yaşındaki Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı
Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Arkadaşı Ağır Yaralandı
Türkiye'yi Yasa Boğan Ceren Damar Cinayetinde Yeni Detay! Katilin Ailesi Mektubu Savcılığa Teslim Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak