Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kayak Yarışması Düzenlendi

Hakkari'de Kayak Yarışması Düzenlendi

1 saat önce

Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde okul ve kulüpler arası alp disiplini kayak yarışması düzenlendi.

Hakkari'de Kayak Yarışması Düzenlendi, System.String[]
Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde okul ve kulüpler arası alp disiplini kayak yarışması düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor ile Milli Eğitim İl müdürlükleri tarafından düzenlenen yarışmaya okul ve kulüplerden 90 sporcu katıldı.

10 kategoride yapılan yarışmada sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Türkiye Kayak Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Halil Kurşun, yarışmada dereceye giren sporcuların 10 Ocak'ta Erzurum'da düzenlenecek doğu grubu yarışmasına katılacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:21 Kaynak: AA

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