Hakkari'de kayakseverlerin huzur ve güvenliği JAK timlerine emanet - Son Dakika

Hakkari'de kış turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayan Merga Bütan Kayak Merkezi'nde gece gündüz nöbet tutan Jandarma Arama Kurtarma (?JAK) timi, kış boyunca kaybolan, yaralanan ya da mahsur kalanların yardımına koşarak yerli ve yabancı kayakseverlerin güvenli ortamda eğlenmesini sağlıyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, Valilik, İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle yapılan yatırımlar sayesinde bölgenin gözde tesislerinden biri haline geldi.

Yaklaşık 15 milyon lira kaynakla 4'lü telesiyej kurulan ve pisti 3 bin 500 metre uzunluğa çıkarılan merkez, kristal kar yapısı ve etrafındaki yüksek rakımlı dağların manzarasıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Kar kalınlığının yarım metrenin üzerinde olduğu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerekli önlemler alınarak hizmet verilen merkezde, kayak yaparken pistlerden çıkıp kaybolan, yaralanan ve telesiyejde mahsur kalanlar için, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi hazır bekliyor.

Merkezde hem kayak hem de kar üstü araçlarıyla sürekli devriye atan, 24 saat esasına göre görev yapan JAK timi, merkeze kayak yapmaya ve dinlenmeye gelen sporcu, antrenör ile vatandaşların huzurlu ve güvenli bir gün geçirmeleri için çaba gösteriyor.

Arama, kurtarma konusunda her türlü ekipmana sahip olan, UTV ve kar motorlarıyla olumsuzluklara anında müdahale eden JAK timi, meydana gelebilecek olaylara karşı hazır olmak amacıyla zaman zaman uygulamalı eğitim ve tatbikatlar gerçekleştiriyor.

Bu sezon da birçok kişinin yardımına koşarak ilk müdahalelerini yapan tim, yaralıları kayak merkezine taşıyarak hazır bekletilen sağlık görevlileri ve ambulansla hastanelere ulaştırılmalarını sağlıyor.

"Ekiplerimiz en kısa sürede vatandaşların yardımına koşuyor"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kaliteli kar yapısının olduğunu ve kentte 6 ay kayak yapılabildiğini söyledi.

Kayakseverlerin ve sporcuların da bu fırsatı iyi değerlendirdiğini belirten Akbıyık, Hakkari'nin hem kayak merkezi hem de zorlu coğrafyasıyla kış turizminin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Kentin her alanda tanıtılması ve potansiyelinin değerlendirilmesi için birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Akbıyık, bu anlamda kayak merkezinin pistini büyüttüklerini, gelen turistlerin konaklayabilmesi için lüks bir otel inşa ettiklerini aktardı.

Akbıyık, kayak merkezinde zaman zaman yaşanan kazalara ve mahsur kalmalara karşı gerekli önlemleri aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hakkari zorlu bir coğrafyaya sahip. Yüzde 88'i dağlarla çevrili. Ağrı Dağı'ndan sonra Türkiye'nin en yüksek dağları Hakkari'de bulunuyor. Bu kapsamda kurduğumuz JAK timi, ekipmanları, araçları ve aldıkları eğitimlerle her alanda vatandaşlarımızın yardımına yetişiyor. Kar araçları ve kar motorlarımız var. Tam donanımlı ekiplerimiz, ekipmanlarıyla sahada fedakarca görev yapıyor. Hem çığda hem de diğer doğal felaketlerde, kazalarda, kaybolmalarda, mahsur kalma gibi durumlarda hemen vatandaşlarımızın yardımına koşuyorlar."