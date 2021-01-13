Hakkari'de kayakseverlerin huzur ve güvenliği JAK timlerine emanet - Son Dakika

Hakkari'de kayakseverlerin huzur ve güvenliği JAK timlerine emanet

13.01.2021 10:59
Hakkari'de kayakseverlerin huzur ve güvenliği JAK timlerine emanet, System.String[]

Hakkari'de kış turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayan Merga Bütan Kayak Merkezi'nde gece gündüz nöbet tutan Jandarma Arama Kurtarma (?JAK) timi, kış boyunca kaybolan, yaralanan ya da mahsur kalanların yardımına koşarak yerli ve yabancı kayakseverlerin güvenli ortamda eğlenmesini sağlıyor.

Hakkari'de kış turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayan Merga Bütan Kayak Merkezi'nde gece gündüz nöbet tutan Jandarma Arama Kurtarma (?JAK) timi, kış boyunca kaybolan, yaralanan ya da mahsur kalanların yardımına koşarak yerli ve yabancı kayakseverlerin güvenli ortamda eğlenmesini sağlıyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, Valilik, İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle yapılan yatırımlar sayesinde bölgenin gözde tesislerinden biri haline geldi.

Yaklaşık 15 milyon lira kaynakla 4'lü telesiyej kurulan ve pisti 3 bin 500 metre uzunluğa çıkarılan merkez, kristal kar yapısı ve etrafındaki yüksek rakımlı dağların manzarasıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Kar kalınlığının yarım metrenin üzerinde olduğu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerekli önlemler alınarak hizmet verilen merkezde, kayak yaparken pistlerden çıkıp kaybolan, yaralanan ve telesiyejde mahsur kalanlar için, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi hazır bekliyor.

Merkezde hem kayak hem de kar üstü araçlarıyla sürekli devriye atan, 24 saat esasına göre görev yapan JAK timi, merkeze kayak yapmaya ve dinlenmeye gelen sporcu, antrenör ile vatandaşların huzurlu ve güvenli bir gün geçirmeleri için çaba gösteriyor.

Arama, kurtarma konusunda her türlü ekipmana sahip olan, UTV ve kar motorlarıyla olumsuzluklara anında müdahale eden JAK timi, meydana gelebilecek olaylara karşı hazır olmak amacıyla zaman zaman uygulamalı eğitim ve tatbikatlar gerçekleştiriyor.

Bu sezon da birçok kişinin yardımına koşarak ilk müdahalelerini yapan tim, yaralıları kayak merkezine taşıyarak hazır bekletilen sağlık görevlileri ve ambulansla hastanelere ulaştırılmalarını sağlıyor.

"Ekiplerimiz en kısa sürede vatandaşların yardımına koşuyor"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kaliteli kar yapısının olduğunu ve kentte 6 ay kayak yapılabildiğini söyledi.

Kayakseverlerin ve sporcuların da bu fırsatı iyi değerlendirdiğini belirten Akbıyık, Hakkari'nin hem kayak merkezi hem de zorlu coğrafyasıyla kış turizminin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Kentin her alanda tanıtılması ve potansiyelinin değerlendirilmesi için birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Akbıyık, bu anlamda kayak merkezinin pistini büyüttüklerini, gelen turistlerin konaklayabilmesi için lüks bir otel inşa ettiklerini aktardı.

Akbıyık, kayak merkezinde zaman zaman yaşanan kazalara ve mahsur kalmalara karşı gerekli önlemleri aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hakkari zorlu bir coğrafyaya sahip. Yüzde 88'i dağlarla çevrili. Ağrı Dağı'ndan sonra Türkiye'nin en yüksek dağları Hakkari'de bulunuyor. Bu kapsamda kurduğumuz JAK timi, ekipmanları, araçları ve aldıkları eğitimlerle her alanda vatandaşlarımızın yardımına yetişiyor. Kar araçları ve kar motorlarımız var. Tam donanımlı ekiplerimiz, ekipmanlarıyla sahada fedakarca görev yapıyor. Hem çığda hem de diğer doğal felaketlerde, kazalarda, kaybolmalarda, mahsur kalma gibi durumlarda hemen vatandaşlarımızın yardımına koşuyorlar."

Jandarma Arama Kurtarma, Kayak Merkezi, Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de kayakseverlerin huzur ve güvenliği JAK timlerine emanet - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü fenomen Ümmü Seif öldürüldü mü? Arap basınında yayınlanan fotoğraf kafa karıştırdı Bu kez yağacak sanki! İstanbul'un yanı başındaki kentimiz tamamen beyaza büründü Koronavirüse yakalanan Songül Öden, hastaneye kaldırıldı Emre Belözoğlu devreye girdi, Fenerbahçe Simon Deli için 2.5 milyon euro önerdi Tunca Nehri'nde kırmızı alarm! Sağanak yağışlar nedeniyle su debisi 20 kat arttı Sele kapılan kadın tırın altında kaldı! Ölümle cebelleşme anları kamerada Bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül, hızla kilo vermeye başladı Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı
Kanadalı şirket, Carrefour'u satın almak için görüşmelere başladı Kanadalı şirket, Carrefour'u satın almak için görüşmelere başladı         
11:11
Ruslar, koronavirüse rağmen 2020'de de Antalya'dan vazgeçmedi Ruslar, koronavirüse rağmen 2020'de de Antalya'dan vazgeçmedi         
11:05
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin eski dönemine ilişkin 35 usulsüzlük dosyasını İçişleri Bakanlığı'na verdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin eski dönemine ilişkin 35 usulsüzlük dosyasını İçişleri Bakanlığı'na verdi         
10:54
Başakşehir, aşil tendonu kopan Martin Skrtel'in sözleşmesini feshetti Başakşehir, aşil tendonu kopan Martin Skrtel'in sözleşmesini feshetti         
10:41
Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı         
10:35
İnternetten tanıştıkları adamlar hayatlarını kararttı! Günlerce tecavüz edip, zorla fuhuş yaptırdılar İnternetten tanıştıkları adamlar hayatlarını kararttı! Günlerce tecavüz edip, zorla fuhuş yaptırdılar         
10:11
Kedicik Tülay Kumaşçı Adnan Oktar'ın 9 bin yıllık cezasını övdü: Allah delikanlımın şanını yüceltti Kedicik Tülay Kumaşçı Adnan Oktar'ın 9 bin yıllık cezasını övdü: Allah delikanlımın şanını yüceltti         
10:01
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı         
09:47
Denizi olmayan kentimiz Muş'tan birçok ülkeye somon ihracı Denizi olmayan kentimiz Muş'tan birçok ülkeye somon ihracı         
09:14
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
Mantar toplamaya giden yaşlı adama domuz saldırdı! Kanlar içerisinde köy meydanına geldi Mantar toplamaya giden yaşlı adama domuz saldırdı! Kanlar içerisinde köy meydanına geldi         
09:11
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
Muş'ta bir köy mutasyona uğramış koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Muş'ta bir köy mutasyona uğramış koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
08:24
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı         
19:56
Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi         
16:55
Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
15:44
Kilo vermesi durdurulamayan Seren Serengil'den ilginç itiraf: 8 yaşımdan beri su içmiyorum Kilo vermesi durdurulamayan Seren Serengil'den ilginç itiraf: 8 yaşımdan beri su içmiyorum         
07:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 11:43:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de kayakseverlerin huzur ve güvenliği JAK timlerine emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei