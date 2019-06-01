Son Dakika Haberleri: Hakkari'de kayıp gencin cesedi derede bulundu
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Hakkari'de kayıp gencin cesedi derede bulundu

1 saat önce

Hakkari'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç kızın cesedi derede bulundu.

Hakkari'de kayıp gencin cesedi derede bulundu, System.String[]
Hakkari'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç kızın cesedi derede bulundu.
Sümbül Anadolu Lisesi öğrencisi Selcan Özatak (18), pazartesi günü okula gitmek için evden ayrıldı.
Özatak'tan bir daha haber alamayan ailenin durumu polise bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.
Biçer Mahallesi'nden geçen Katramas Deresi'nde bir kişinin hareketsiz durduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan ceset, Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Cesedin lise öğrencisi Özatak'a ait olduğu belirlendi.
Vali İdris Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki Sevcan Özatak'ın birkaç gündür kayıp olarak arandığını söyledi.
Özatak'ın, Biçer Mahallesi'ndeki Katramas Deresi'nde ölü bulunduğunu belirten Akbıyık, "Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Henüz yeni bulundu. Gerekli incelemeler yapılıyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:09 Kaynak: AA
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