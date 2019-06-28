Son Dakika Haberleri: Hakkari'de kaza kurşunuyla bir asker şehit oldu (2)
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Hakkari'de kaza kurşunuyla bir asker şehit oldu (2)

1 saat önce

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç için taziye mesajı yayımladı.

Hakkari'de kaza kurşunuyla bir asker şehit oldu (2), System.String[]

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç için taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Silah arkadaşımız 27 Haziran 2019 tarihinde nöbet esansında meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim."

ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:16 Kaynak: DHA
Hulusi Akar, Hakkari, Güncel
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