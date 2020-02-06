Hakkari'de kazada şehit olan askerin naaşı Kayseri'ye getirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Özgür Çelik'in naaşı, askeri uçakla memleketi Kayseri'ye getirildi.

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile il protokolü katıldı.

Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, askeri uçaktan tören mangasınca alınarak cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.

Aynı uçakla gelen şehidin ailesi ve havalimanında bekleyen yakınları bu sırada gözyaşı döktü.

Şehit Özgür Çelik'in naaşı, konvoy eşliğinde getirildiği Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Çelik'in cenazesi yarın Develi ilçesinde öğle vakti düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.