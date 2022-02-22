Hakkari'de KDV indirimi denetimi sürüyor - Son Dakika
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Hakkari'de KDV indirimi denetimi sürüyor

22.02.2022 16:47
Hakkari'de KDV indirimi denetimi sürüyor

Şemdinli Belediyesi zabıta ekipleri, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından denetimler devam ediyor.

Şemdinli Belediyesi zabıta ekipleri, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından denetimler devam ediyor.

Etiket ile kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve gramajlarını kontrol etti, iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

Zabıta Amiri Sadık Kaya, ilçedeki tüm marketleri denetlediklerini belirterek, "Şemdinli'de yaşayan vatandaşlarımız normal ve olması gereken fiyattan alışveriş yapana ve ihtiyaçlarını giderene kadar denetimleri devam ettireceğiz. Bunun sıkı takipçisi olacağız." dedi.???????

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Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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